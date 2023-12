VISITE ATELIER : VILLE EN VALISE, CONSTRUIS TON QUARTIER ! 43 Grande Rue Le Mans, 3 janvier 2024, Le Mans.

Début : 2024-01-03 14:30:00

fin : 2024-01-03 16:30:00

Avec un guide-conférencier, regarde, observe la ville et sa rivière. Depuis 2000 ans, elle se construit et se reconstruit. En atelier, imagines ta ville idéale, entre rêve et réalité.

Votre guide sera Nathalie Jupin

Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Billetterie : Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme

Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

Limité à 15 enfants, dès 6 ans et 15 adultes

43 Grande Rue Maison du Pilier-Rouge

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



