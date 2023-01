43 ème fête médiévale du Val de l’Indre Saint-Jean-Saint-Germain Saint-Jean-Saint-Germain Saint-Jean-Saint-Germain Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

kb:France2437

Saint-Jean-Saint-Germain

43 ème fête médiévale du Val de l’Indre Saint-Jean-Saint-Germain, 6 août 2023, Saint-Jean-Saint-Germain Saint-Jean-Saint-Germain. 43 ème fête médiévale du Val de l’Indre Saint-Jean-Saint-Germain Indre-et-Loire

2023-08-06 06:00:00 – 2023-08-06 02:00:00 Saint-Jean-Saint-Germain

Indre-et-Loire Saint-Jean-Saint-Germain Brocante, animations musicales toute la journée, expositions artisanales, marché médiéval, buvette centrale, ball-trap, concours de pêche, concours de costumes, jeux pour enfants, spectacles et danses, restauration midi et soir. Feu d’artifice pour clôturer la journée vers 23 heures. Brocante, animations musicales toute la journée, expositions artisanales, marché médiéval, buvette centrale, ball-trap, concours de pêche, concours de costumes, jeux pour enfants, spectacles et danses, restauration midi et soir. Feu d’artifice pour clôturer la journée vers 23 heures. CDF37600@orange.fr +33 7 80 13 40 27 Gérard Chavanne

Saint-Jean-Saint-Germain

dernière mise à jour : 2023-01-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, kb:France2437, Saint-Jean-Saint-Germain Autres Lieu Saint-Jean-Saint-Germain Adresse Saint-Jean-Saint-Germain Indre-et-Loire Ville Saint-Jean-Saint-Germain Saint-Jean-Saint-Germain lieuville Saint-Jean-Saint-Germain Departement Indre-et-Loire

43 ème fête médiévale du Val de l’Indre Saint-Jean-Saint-Germain 2023-08-06 was last modified: by 43 ème fête médiévale du Val de l’Indre Saint-Jean-Saint-Germain Saint-Jean-Saint-Germain 6 août 2023 Indre-et-Loire Saint-Jean-Saint-Germain Saint-Jean-Saint-Germain kb:France2437 Saint-Jean-Saint-Germain, Indre-et-Loire

Saint-Jean-Saint-Germain Saint-Jean-Saint-Germain Indre-et-Loire