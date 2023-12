Loto du Club de l’Oustau 43 cours Victor Hugo Valréas, 3 décembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Venez nombreux au loto du Club de l’Oustau !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

43 cours Victor Hugo Club de l’Oustau – Espace Jean Duffard

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come one, come all to the Club de l’Oustau bingo!

¡Venid todos al bingo del Club de l’Oustau!

Kommen Sie zahlreich zum Lotto des Club de l’Oustau!

