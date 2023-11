Conseil municipal 43, cours Victor Hugo Valréas Catégories d’Évènement: Valréas

Vaucluse Conseil municipal 43, cours Victor Hugo Valréas, 14 novembre 2023, Valréas. Valréas,Vaucluse Réunion publique du Conseil municipal de la Ville de Valréas.

Espace Jean Duffard – Salle L’Oustau.

2023-11-14 fin : 2023-11-14 . .

43, cours Victor Hugo Espace Jean Duffard – Salle L’Oustau

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Public meeting of the Valréas Town Council.

Espace Jean Duffard – Salle L’Oustau Reunión pública del Ayuntamiento de Valréas.

Espace Jean Duffard – Salle L’Oustau Öffentliche Sitzung des Stadtrats der Stadt Valréas.

Espace Jean Duffard – Saal L’Oustau Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes Détails Catégories d’Évènement: Valréas, Vaucluse Autres Lieu 43, cours Victor Hugo Adresse 43, cours Victor Hugo Espace Jean Duffard - Salle L'Oustau Ville Valréas Departement Vaucluse Lieu Ville 43, cours Victor Hugo Valréas latitude longitude 44.385358;4.988753

43, cours Victor Hugo Valréas Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valreas/