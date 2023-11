Réunion de préparation du Téléthon 2023 de Valréas 43, cours Victor Hugo Valréas, 9 novembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Les partenaires, les associations et les particuliers intéressés par l’organisation du Téléthon 2023 de Valréas sont invités à participer à cette réunion de préparation..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 . .

43, cours Victor Hugo Espace Jean Duffard – Salle Léopoldine

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Partners, associations and individuals interested in organizing the Valréas Telethon 2023 are invited to attend this preparatory meeting.

Los socios, asociaciones y particulares interesados en organizar el Teletón de 2023 en Valréas están invitados a asistir a esta reunión preparatoria.

Partner, Vereine und Einzelpersonen, die sich für die Organisation des Telethon 2023 in Valréas interessieren, sind eingeladen, an diesem Vorbereitungstreffen teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes