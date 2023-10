Assemblée générale 43 cours Victor Hugo Valréas, 8 novembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Assemblée générale de l´association Speak now! dédiée à l´apprentissage des langues étrangères pour les adultes..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 . .

43 cours Victor Hugo Espace Jean Duffard

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



General meeting of the Speak now! association, dedicated to foreign language learning for adults.

Asamblea General de la asociación ¡Hable ya!, dedicada al aprendizaje de lenguas extranjeras para adultos.

Generalversammlung des Vereins Speak now!, der sich dem Erlernen von Fremdsprachen für Erwachsene widmet.

