La Matinale 43 cours Victor Hugo Valréas, 4 novembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

LA MATINALE QI GONG

Une session de 2h de Qi Gong avec conseils énergétiques (alimentation, vigilances particulières, etc…) pratique et méditation. Petite pause avec boisson chaude incluse.

Cours tous niveaux

A la SALLE EPONIME de l’Espace Jean Duffard.

2023-11-04 10:00:00 fin : 2023-11-04 . EUR.

43 cours Victor Hugo Espace Jean Duffard

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



MORNING QI GONG

A 2-hour Qi Gong session with energy advice (diet, special vigilance, etc.), practice and meditation. Break with hot drink included.

All levels

In the SALLE EPONIME at Espace Jean Duffard

QI GONG MATINAL

Sesión de 2 horas de Qi Gong con consejos energéticos (alimentación, vigilancia especial, etc.), práctica y meditación. Pausa con bebida caliente incluida.

Clases para todos los niveles

En la SALLE EPONIME del Espace Jean Duffard

DIE QI GONG-MORGENRUNDE

Eine zweistündige Qi Gong-Sitzung mit Energieberatung (Ernährung, besondere Wachsamkeit usw.) Praxis und Meditation. Kleine Pause mit heißem Getränk inbegriffen.

Kurse für alle Niveaustufen

Im SALLE EPONIME des Espace Jean Duffard

