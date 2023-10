Pilou Nature – Repas mensuel 43 cours Victor Hugo Valréas, 2 novembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

PILOU Nature ! Des plats cuisinés, de l’entrée au dessert. A venir déguster avant d’acheter..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . EUR.

43 cours Victor Hugo Club de l’Oustau – Espace Jean Duffard

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



PILOU Nature! Ready-made meals, from starter to dessert. Taste before you buy.

PILOU ¡Naturaleza! Platos preparados, desde entrantes hasta postres. Venga y pruebe antes de comprar.

PILOU Natur! Fertiggerichte von der Vorspeise bis zum Dessert. Zum Probieren vor dem Kauf kommen.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes