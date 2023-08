Rencontre avec Françoise BOURDON 43, Cours Victor Hugo Valréas, 15 septembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

La bibliothèque pour Tous « Elles en caractères » et la librairie « les chemins de traverse reçoivent l’auteure Françoise BOURDON qui nous présentera son dernier livre « La roche au loup » ainsi que l’ensemble de son œuvre..

2023-09-15 17:30:00 fin : 2023-09-15 . .

43, Cours Victor Hugo Espace Jean DUFFARD

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The « Elles en caractères » library for all and the « les chemins de traverse » bookshop welcome author Françoise BOURDON, who will present her latest book, « La roche au loup », as well as her entire body of work.

La biblioteca para todos « Elles en caractères » y la librería « les chemins de traverse » acogen a la escritora Françoise BOURDON, que presentará su último libro, « La roche au loup », así como el conjunto de su obra.

Die Bibliothek für Alle « Elles en caractères » und die Buchhandlung « les chemins de traverse » empfangen die Autorin Françoise BOURDON, die uns ihr neuestes Buch « La roche au loup » sowie ihr gesamtes Werk vorstellen wird.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes