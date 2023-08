Exposition Arts et Rencontre 43 cours Victor Hugo Valréas, 2 septembre 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Exposition annuelle du club des Arts et Rencontres de l’Enclave des Papes, de peinture, sculpture, poésie réalisées par des auteurs locaux et régionaux. Découvrez des œuvres contemporaines de tout horizons..

2023-09-02 fin : 2023-09-24 . .

43 cours Victor Hugo Espace Jean Duffard – Salle Gavroche

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Annual exhibition by the Club des Arts et Rencontres de l’Enclave des Papes of paintings, sculptures and poetry by local and regional artists. Discover contemporary works from all horizons.

Exposición anual del Club des Arts et Rencontres de l’Enclave des Papes de pintura, escultura y poesía de artistas locales y regionales. Descubra obras contemporáneas de todos los horizontes.

Jahresausstellung des Kunstvereins « Club des Arts et Rencontres de l’Enclave des Papes » mit Malerei, Skulpturen und Gedichten von lokalen und regionalen Autoren. Entdecken Sie zeitgenössische Werke aus allen Bereichen.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes