Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 17:00:00

fin : 2023-12-16 Pièce de théâtre –

L’association de théâtre « Libre Je » est heureuse de vous présenter son clin d’œil de Noël intitulé « On n’est pas bien là ! ».

Ce spectacle est le fruit du travail effectué durant les premiers ateliers de cette saison 2023-2024..

Tarif : Participation libre au chapeau #SAISONCULTURELLE EUR.

43 Boulevard Gambetta

Vias 34450 Hérault Occitanie

