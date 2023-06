VÉLO LOISIR (60 ans et plus) 43 boulevard Charles Arnould Reims Reims Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims VÉLO LOISIR (60 ans et plus) 43 boulevard Charles Arnould Reims Reims, 15 juin 2023, Reims. VÉLO LOISIR (60 ans et plus) Jeudi 15 juin, 14h30 43 boulevard Charles Arnould Reims GRATUIT par l’Association Vélo Club Rémois A partir de 60 ans

10 places maximum

Départ au parking de la Maison de Quartier Clairmarais

Point de rendez-vous : 43 boulevard Charles Arnould Reims Inscriptions :

• en ligne en cliquant ici (à privilégier)

• par téléphone au 03 26 24 50 49 et au 03 26 79 86 23 Nous vous invitons à venir en tenue de sport et avec votre bouteille d’eau !

2023-06-15T14:30:00+02:00 – 2023-06-15T17:00:00+02:00

