LE PETIT B 43 Boulevard Alain Savary Blagnac, 11 novembre 2023, Blagnac.

Blagnac,Haute-Garonne

Un bain de sensations, tout en douceur, conçu sur mesure pour les tout-petits.

Le Petit B est une aventure de la perception destinée à la petite enfance où les jeunes enfants pourront voir, sentir, toucher. Des formes douces et vivantes…

A partir de 1 an..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 16:25:00. EUR.

43 Boulevard Alain Savary CONSERVATOIRE DE BLAGNAC

Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie



A gentle bath of sensations, tailor-made for toddlers.

Le Petit B is an adventure in perception for young children, where they can see, feel and touch. Soft, lively shapes?

From 1 year.

Un suave baño de sensaciones, hecho a medida para los más pequeños.

Le Petit B es una aventura de percepción para los niños pequeños, donde pueden ver, sentir y tocar. Formas suaves y vivas..

A partir de 1 año.

Ein sanftes Bad der Sinneseindrücke, das für Kleinkinder maßgeschneidert wurde.

Le Petit B ist ein Wahrnehmungsabenteuer für Kleinkinder, in dem sie sehen, riechen und berühren können. Weiche und lebendige Formen?

Ab 1 Jahr.

