Atelier : Bières et Fromages 43 Avenue René Coty Le Havre, 15 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Découverte des bières de la Brasserie des 2 Amants.

Roxane Fourgous, de Bières et Fromages, vous présentera la brasserie et vous proposera une dégustation et des associations.

Rendez-vous à La Parenthèse – Durée : 2h

Animation gratuit, sur inscription recommandée auprès de La Parenthèse..

2023-07-15 17:00:00 fin : 2023-07-15 19:00:00. .

43 Avenue René Coty

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Discover the beers of Brasserie des 2 Amants.

Roxane Fourgous, from Bières et Fromages, will introduce you to the brewery and suggest tastings and pairings.

Meet at La Parenthèse – Duration: 2h

Free event, registration recommended at La Parenthèse.

Descubra las cervezas de la Brasserie des 2 Amants.

Roxane Fourgous, de Bières et Fromages, le presentará la cervecería y le propondrá algunas degustaciones y maridajes.

Encuentro en La Parenthèse – Duración: 2 horas

Evento gratuito, se recomienda inscribirse en La Parenthèse.

Entdecken Sie die Biere der Brasserie des 2 Amants.

Roxane Fourgous von Bières et Fromages stellt Ihnen die Brauerei vor und bietet Ihnen eine Verkostung und Assoziationen an.

Treffpunkt: La Parenthèse – Dauer: 2 Std

Kostenlose Animation, Anmeldung bei La Parenthèse empfohlen.

