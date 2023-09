SPECTACLE : HISTOIRES D’HALLOWEEN 43 Avenue Poincaré – Espace le Lorrain Sarrebourg, 31 octobre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

La Compagnie En Musique ! et La Compagnie Chaque Jour est une Fête, présentent, dans le cadre du festival de théâtre « Sarrebourg en scène » un spectacle spécial Halloween sous forme de parcours enfant.

La réservation est conseillée par téléphone ou internet. Chaque billet inclus une boisson ou un goûter. Ouverture de la billetterie sur place 30 min avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles).

Mardi 2023-10-31 17:00:00 fin : 2023-10-31 18:30:00. 4 EUR.

43 Avenue Poincaré – Espace le Lorrain

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



As part of the « Sarrebourg en scène » theater festival, Compagnie En Musique ! and Compagnie Chaque Jour est une Fête present a special Halloween show in the form of a children’s tour.

Reservations are recommended by telephone or internet. Each ticket includes a drink or snack. Box office opens 30 min before show time (subject to availability).

En el marco del festival de teatro « Sarrebourg en scène », la Compagnie En Musique ! y la Compagnie Chaque Jour est une Fête presentan un espectáculo especial de Halloween en forma de recorrido infantil.

Se recomienda reservar por teléfono o internet. Cada entrada incluye una bebida o un tentempié. La taquilla abre 30 minutos antes del comienzo del espectáculo (según disponibilidad).

Die Compagnie En Musique! und die Compagnie Chaque Jour est une Fête, präsentieren im Rahmen des Theaterfestivals « Sarrebourg en scène » eine spezielle Halloween-Show in Form eines Kinderparcours.

Eine Reservierung per Telefon oder Internet ist ratsam. Jede Eintrittskarte beinhaltet ein Getränk oder einen Snack. Der Kartenverkauf ist 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung geöffnet (im Rahmen der verfügbaren Plätze).

