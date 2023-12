LE « RETOUR » NOËL DES COPAINS – BÉZIERS 43 Avenue Émile Claparède Béziers, 4 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

La Marjolaine vous invite pour sa soirée-repas spéciale Noël ! Aux platines, les DJs Ben&Flex, Noodles et Flo se succèderont pour vous ambiancer pendant que vous dégusterez des planchettes de Audette ou encore les croques Marjo’ et bien plus !.

2023-12-16 12:00:00 fin : 2023-12-16 20:00:00. .

43 Avenue Émile Claparède

Béziers 34500 Hérault Occitanie



La Marjolaine invites you to its special Christmas dinner party! At the turntables, DJs Ben&Flex, Noodles and Flo will be on hand to keep you entertained while you enjoy Audette planks, Marjo’ croques and much more!

La Marjolaine le invita a su cena especial de Navidad En los platos, los DJ Ben&Flex, Noodles y Flo se encargarán de entretenerle mientras disfruta de tablas de Audette o croques de Marjo’ ¡y mucho más!

La Marjolaine lädt Sie zu einem weihnachtlichen Essensabend ein! An den Plattentellern werden die DJs Ben&Flex, Noodles und Flo nacheinander auflegen, um Sie zu unterhalten, während Sie die Planchettes de Audette oder auch die Croques Marjo’ und vieles mehr probieren!

Mise à jour le 2023-11-30 par OT BEZIERS MEDITERRANEE