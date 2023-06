Pique-nique Chic et Grill à Malartic 43 Avenue de Mont-de-Marsan Léognan, 23 juin 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Cette année, nouvelle formule avec un grill mixed préparé par notre chef Olivier, qui accompagne nos entrées variées, coleslaw, roulé au saumon, Dahl et naan. Une salade de fruits de saison et des muffins pour finir en dessert. Le tout avec les vins de la propriété en rouge et en blanc!

Profitez en famille ou entre amis d’un moment unique au coeur d’un Grand Cru Classé et de ses jardins remarquables.

Nous vous accueillerons pour une visite guidée des chais suivie d’un pique-nique sur la pelouse du château aménagée de salons de jardin, chaises longues et couvertures.

Pique-nique proposé un vendredi par mois, le soir.

Réservation sur le site internet..

43 Avenue de Mont-de-Marsan

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This year we have a new formula with a mixed grill prepared by our chef Olivier to accompany our various starters, coleslaw, salmon roll, Dahl and naan. A seasonal fruit salad and muffins round off the dessert. All served with the estate’s red and white wines!

Enjoy a unique moment with your family or friends in the heart of a Grand Cru Classé and its remarkable gardens.

We welcome you for a guided tour of the winery, followed by a picnic on the château’s lawn, complete with garden furniture, deckchairs and blankets.

Picnics available one Friday evening a month.

Bookings on the website.

Este año tenemos una nueva fórmula con una parrillada mixta preparada por nuestro chef Olivier para acompañar nuestros diversos entrantes, ensalada de col, rollito de salmón, Dahl y naan. Una ensalada de frutas de temporada y magdalenas completan el postre. Todo ello servido con los vinos blanco y tinto de la finca.

Disfrute de un momento único con su familia o amigos en el corazón de un Grand Cru Classé y sus notables jardines.

Le invitamos a una visita guiada de la bodega, seguida de un picnic en el césped del castillo, con mobiliario de jardín, tumbonas y mantas.

Picnic disponible un viernes al mes por la noche.

Reservas en el sitio web.

Dieses Jahr gibt es eine neue Formel mit einem Grillmix, der von unserem Chefkoch Olivier zubereitet wird und zu unseren abwechslungsreichen Vorspeisen Coleslaw, Lachsroulade, Dahl und Naan passt. Ein saisonaler Obstsalat und Muffins bilden den Abschluss als Dessert. Dazu werden die Rot- und Weißweine des Weinguts serviert!

Genießen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden einen einzigartigen Moment inmitten eines Grand Cru Classé und seiner bemerkenswerten Gärten.

Wir empfangen Sie zu einer Führung durch die Weinkeller, gefolgt von einem Picknick auf dem Rasen des Schlosses, der mit Gartenmöbeln, Liegestühlen und Decken ausgestattet ist.

Das Picknick wird an einem Freitag im Monat am Abend angeboten.

Reservierung auf der Website.

