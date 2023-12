Anne Margerie (photographies) 43 avenue de l’hippodrome Cabourg, 3 décembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Anne Margerie a grandi sur la Côte d’Opale : les plages infinies de sable fin, les lumières et le monde de la mer ont

bercé son enfance. Très tôt attirée par l’art, le dessin, elle devient peintre amateur. Après des études à la Faculté de médecine Pitié Salpêtrière à Paris, et une partie de sa vie professionnelle passée à Paris, elle s’installe en Normandie. Éblouie par les lumières de la Côte Fleurie, elle développe une passion pour la photographie, qui relève d’un véritable don. Son œil d’artiste souligne ce que le monde ne voit pas. Son travail, emprunt de poésie, de magie et de délicatesse, offre un véritable voyage des sens, là où la photographie et la peinture se rencontrent..

Vendredi 2023-12-22 fin : 2024-01-28 . .

43 avenue de l’hippodrome Le Grand Hôtel

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Anne Margerie grew up on the Côte d?Opale: the endless sandy beaches, the lights and the world of the sea were all part of her childhood

her childhood. Attracted to art and drawing from an early age, she became an amateur painter. After studying at the Pitié Salpêtrière medical school in Paris, and spending part of her working life there, she settled in Normandy. Dazzled by the lights of the Côte Fleurie, she developed a passion for photography that was a true gift. Her artist?s eye highlights what the world doesn?t see. Her work, imbued with poetry, magic and delicacy, offers a veritable voyage of the senses, where photography and painting meet.

Anne Margerie creció en la Costa de Ópalo: las interminables playas de arena fina, las luces y el mundo del mar han

su infancia. Atraída por el arte y el dibujo desde muy pequeña, se convirtió en pintora aficionada. Tras estudiar en la Facultad de Medicina de la Pitié Salpêtrière de París y pasar allí parte de su vida laboral, se traslada a Normandía. Deslumbrada por la luz de la Côte Fleurie, desarrolló una pasión por la fotografía que fue un verdadero regalo. Su ojo artístico destaca lo que el mundo no ve. Su obra, impregnada de poesía, magia y delicadeza, ofrece un verdadero viaje de los sentidos, donde se encuentran la fotografía y la pintura.

Anne Margerie ist an der Côte d’Opale aufgewachsen: Die endlosen Strände mit feinem Sand, die Lichter und die Welt des Meeres haben ihre

ihre Kindheit geprägt. Schon früh fühlte sie sich von der Kunst und dem Zeichnen angezogen und wurde Hobbymalerin. Nach ihrem Studium an der medizinischen Fakultät Pitié Salpêtrière in Paris und einem Teil ihres Berufslebens, das sie in Paris verbrachte, zog sie in die Normandie. Geblendet von den Lichtern der Côte Fleurie entwickelte sie eine Leidenschaft für die Fotografie, die eine echte Begabung ist. Ihr künstlerisches Auge hebt das hervor, was die Welt nicht sieht. Ihre Arbeit ist voller Poesie, Magie und Zartheit und bietet eine wahre Reise der Sinne, wo sich Fotografie und Malerei treffen.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge