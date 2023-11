Loto 43 avenue de l’Hippodrome Cabourg, 19 novembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

L’association des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Cabourg, Dives-Houlgate et Varaville vous invite à tenter votre chance lors de ce loto.

De nombreux lots sont à gagner !

Ouverture des portes à 13h, début du tirage à 14h.

Tarifs non communiqués.

Buvette/restauration sur place..

2023-11-19 14:00:00 fin : 2023-11-19 . .

43 avenue de l’Hippodrome La SALL’IN

Cabourg 14390 Calvados Normandie



The Association des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Cabourg, Dives-Houlgate et Varaville invites you to try your luck at this bingo.

Lots of prizes to be won!

Doors open at 1pm, draw begins at 2pm.

Prices not announced.

Refreshments and snacks on site.

La Association des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Cabourg, Dives-Houlgate et Varaville le invita a probar suerte en este bingo.

¡Hay muchos premios para ganar!

Apertura de puertas a las 13.00 y sorteo a las 14.00.

No se facilitan precios.

Refrescos y tentempiés in situ.

Die Vereinigung der Kriegsveteranen und Kriegsopfer von Cabourg, Dives-Houlgate und Varaville lädt Sie ein, Ihr Glück bei diesem Lotto zu versuchen.

Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen!

Türöffnung um 13 Uhr, Beginn der Ziehung um 14 Uhr.

Preise werden nicht bekannt gegeben.

Getränke und Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-13 par Calvados Attractivité