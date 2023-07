Journée Taurine 43 All. de Craponne Pélissanne Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Pélissanne Journée Taurine 43 All. de Craponne Pélissanne, 27 août 2023, Pélissanne. Pélissanne,Bouches-du-Rhône Monsieur le maire vous invite à la Journée Taurine..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . .

43 All. de Craponne Avenue Général de Gaulle

Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Monsieur le maire invites you to the Journée Taurine. El Alcalde le invita al Día de la Tauromaquia. Der Bürgermeister lädt Sie zum Taurintag ein. Mise à jour le 2023-06-19 par Office de Tourisme du Massif des Costes Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Pélissanne Autres Lieu 43 All. de Craponne Adresse 43 All. de Craponne Avenue Général de Gaulle Ville Pélissanne Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 43 All. de Craponne Pélissanne

43 All. de Craponne Pélissanne Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pelissanne/