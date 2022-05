42èmes Journées des Antiquaires Bourges Bourges Catégories d’évènement: 18000

Bourges

42èmes Journées des Antiquaires Bourges, 30 septembre 2022, Bourges. 42èmes Journées des Antiquaires Bourges

2022-09-30 10:00:00 – 2022-10-02 19:00:00

Réputé pour ses belles choses, ce Salon est très fréquenté par les amateurs d'art et les personnes qui ont un goût prononcé pour les objets anciens et parfois surprenants.
jlp@jeanne-et-louis-productions.com +33 2 48 27 40 60 https://www.salon-antiquaires-bourges.com/
Jeanne et Louis

