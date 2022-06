42èmes Estives musicales internationales – Thomas OSPITAL, orgue Louvie-Juzon Louvie-Juzon Catégories d’évènement: 64260

Louvie-Juzon

42èmes Estives musicales internationales – Thomas OSPITAL, orgue Louvie-Juzon, 29 juillet 2022, Louvie-Juzon. 42èmes Estives musicales internationales – Thomas OSPITAL, orgue Louvie-Juzon

2022-07-29 – 2022-07-29

Louvie-Juzon 64260 Musique espagnole, portugaise des XVIè XVIIè

et XVIIIè siècle.

Sur réservation

Animation labellisée Eté Ossalois CCVO

Louvie-Juzon

dernière mise à jour : 2022-06-04

