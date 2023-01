42ème Salon de Peinture d’Art en Plougasnou Plougasnou Plougasnou Catégories d’Évènement: Finistère

Plougasnou

42ème Salon de Peinture d’Art en Plougasnou Plougasnou, 15 juillet 2023, Plougasnou . 42ème Salon de Peinture d’Art en Plougasnou Maison Prévôtale Place Général Leclerc Plougasnou Finistère Place Général Leclerc Maison Prévôtale

2023-07-15 – 2023-08-15

Place Général Leclerc Maison Prévôtale

Plougasnou

Finistère Comme chaque année, rendez-vous est pris pour le traditionnel Salon de la peinture de Plougasnou. 25 artistes, peintres, sculpteurs, céramistes présenteront leurs œuvres nouvelles sur les deux niveaux de l’ancienne Maison Prévôtale. artenplougasnou@numericable.fr http://perso.numericable.fr/artenplougasnou/ Place Général Leclerc Maison Prévôtale Plougasnou

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plougasnou Autres Lieu Plougasnou Adresse Plougasnou Finistère Place Général Leclerc Maison Prévôtale Ville Plougasnou lieuville Place Général Leclerc Maison Prévôtale Plougasnou Departement Finistère

Plougasnou Plougasnou Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougasnou/

42ème Salon de Peinture d’Art en Plougasnou Plougasnou 2023-07-15 was last modified: by 42ème Salon de Peinture d’Art en Plougasnou Plougasnou Plougasnou 15 juillet 2023 finistère Maison Prévôtale Place Général Leclerc Plougasnou Finistère Plougasnou

Plougasnou Finistère