2022-05-22 06:30:00 – 2022-05-22 12:00:00

Guise Aisne Guise 3 5 L’association la Roue d’Or de Guise organise sa 42ème randonnée de la vallée de l’Oise. 4 parcours route 30, 55, 70 ou 100 km fléchés

4 parcours VTT 15, 35, 45 ou 60 km fléchés

1 parcours marche fléché, circuit touristique de 10 km, départ groupé à 08h30 RDV à la buanderie du Familistère de Guise pour les inscriptions de 06h30 à 09h30. Venez nombreux ! L’association la Roue d’Or de Guise organise sa 42ème randonnée de la vallée de l’Oise. 4 parcours route 30, 55, 70 ou 100 km fléchés

dernière mise à jour : 2022-02-10

