2023-05-27 – 2023-05-29

Dordogne Varaignes 3 EUR L’un des rares marchés en France où se rencontrent tisserands, créateurs textiles et un public averti dans une optique de dynamisation des échanges et des évolutions. Y sont représentées différentes techniques en lien avec le textile: tissage(lin, chanvre, laine, mohair, coton, lirette…), feutrage, tricotage, teinture, chapellerie… ainsi que des démonstrations.

Exposition « Entre terre et ciel » au château de Varaignes du 27 mai au 29 septembre 2023.

L'un des rares marchés en France où se rencontrent tisserands, créateurs textiles et un public averti dans une optique de dynamisation des échanges et des évolutions. Y sont représentées différentes techniques en lien avec le textile.

Exposition « Entre terre et ciel » au château de Varaignes du 27 mai au 29 septembre 2023.

Soirée festive au château de Varaignes le samedi 27 mai. Repas payant à partir de 19h30 (réservation auprès du CPIE au 05.53.56.23.66.). Concert gratuit à partir de 21h.

