2022-05-21 – 2022-05-22

Vesc Drôme Vesc Le Samedi dès 9h un vide Grenier sans réservation (particuliers) et concours de pétanque l’après-midi avec un challenge pour la 1er équipe féminine.

Le Dimanche : Animations gratuites pour enfants, stands forains, concours de pétanque, repas… +33 4 75 52 04 63 Vesc

