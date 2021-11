42ÈME FÊTE DES FLEURS Sèvremoine, 5 juin 2022, Sèvremoine.

42ÈME FÊTE DES FLEURS SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES Place du Prieure Sèvremoine

2022-06-05 – 2022-06-06 SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES Place du Prieure

Sèvremoine 49450 Sèvremoine

Depuis 1931, la population macairoise s’investit pour faire vivre, tous les deux ans, la fête des fleurs.. A l’origine le Comité de bienfaisance devenu le Comité des fêtes avait imaginé un défilé de vélos et de voitures fleuries. Au fur et à mesure, la manifestation s’est étoffée avec le souci d’harmoniser le thème du char , des danses et de l’harmonie. Les techniques de construction ont évolué passant de la structure en bois à l’utilisation de poutres métalliques et de fer rond.

Des millions de fleurs en papier sont nécessaires. Certains charistes utilisent jusqu’à 50 nuances de couleurs !

Au programme de ces trois jours :

– défilé de chars décorés de fleurs le dimanche et le lundi dans les rues

– marché de producteurs

– fête foraine

Mettez de la couleur et des fleurs dans votre vie ce week-end avec la traditionnelle Fête des Fleurs de St Macaire en Mauges entre Nantes et Cholet

contact@comitedesfetes-saintmacaire.fr http://www.comitedesfetes-saintmacaire.fr/

Depuis 1931, la population macairoise s’investit pour faire vivre, tous les deux ans, la fête des fleurs.. A l’origine le Comité de bienfaisance devenu le Comité des fêtes avait imaginé un défilé de vélos et de voitures fleuries. Au fur et à mesure, la manifestation s’est étoffée avec le souci d’harmoniser le thème du char , des danses et de l’harmonie. Les techniques de construction ont évolué passant de la structure en bois à l’utilisation de poutres métalliques et de fer rond.

Des millions de fleurs en papier sont nécessaires. Certains charistes utilisent jusqu’à 50 nuances de couleurs !

Au programme de ces trois jours :

– défilé de chars décorés de fleurs le dimanche et le lundi dans les rues

– marché de producteurs

– fête foraine

SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES Place du Prieure Sèvremoine

dernière mise à jour : 2021-10-29 par