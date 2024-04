42ème Fête des Bergers Aramits, samedi 21 septembre 2024.

42ème Fête des Bergers Aramits Pyrénées-Atlantiques

8 h 30 42ème CONCOURS QUALIFICATIF DES CHIENS DE BERGERS SUR TROUPEAU au stade

12 h 00 REPAS sous chapiteau

14 h 30 DEFILE dans les rues jusqu’au stade avec sonnailles, tracteurs d’antan, enfants des écoles

15 h 00 ANIMATIONS sur le site jusqu’à 18 h00, avec reconstitutions de la préparation à l’estive, chants et danses des enfants de la vallée ; fabrication du fromage, etc.. et exposition artisanale

18 h 00 COMINCE FROMAGE salle des fêtes avec remise des prix et dégustation de fromages

19 h 00 REPAS-SPECTACLES sous chapiteau animé par conteurs et chanteurs avec des chanteurs Basques, Béarnais, Bigourdans, etc…

22 h 00 31ème RENCONTRES VOCALES (concours de chants traditionnels). Une douzaine de groupes de chants s’affrontent pour décrocher le fameux trophée tant convoité. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-21

Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine fetedesbergers@orange.fr

L’événement 42ème Fête des Bergers Aramits a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de Tourisme du Haut-Béarn