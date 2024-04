42ème Fête des Bergers Aramits, jeudi 19 septembre 2024.

Cette randonnée, réservée aux bons marcheurs, est destinée à suivre le berger qui ramène les troupeaux dans la vallée et à partager ensemble la soirée pastorale autour du « souper du berger ».

Une navette (réservation obligatoire car places limitées voir « tarifs des manifestations ») est mise à votre disposition pour vous amener.

Paiement et certificat médical obligatoires à l’inscription.

Prévoir des chaussures de randonnée, des vêtements adaptés ainsi que de l’eau et un pique-nique.

PARCOURS PLATEAU DE CHOUSSE ARETTE

Cette randonnée est réservée aux bons marcheurs (certificat médical obligatoire)

Départ de la navette Salle omnisport Nelson Paillou à Arette

19 h 00 SOUPER DU BERGER animé par des chanteurs locaux à la salle des fêtes d’Aramits, (places limitées à 400 personnes).

20 h 30 ECHANGE sur l’évolution du pastoralisme 8 8 EUR.

