42ème édition du Festival international de cinéma jeune public Saint-Quentin, vendredi 22 mars 2024.

42ème édition du Festival international de cinéma jeune public Saint-Quentin Aisne

Cette année, du 22 mars au 19 avril, c’est la 42ème édition du festival international de cinéma jeune public organisé par ciné-jeune de l’Aisne !

L’édition 2024 a pour thème inventions et découvertes !

Pendant un mois, découvrez et redécouvrez des trésors du cinéma à travers des projections, ateliers et événements organisés dans tout le département de l’Aisne.

Cette année, le festival vous plonge dans l’univers fascinant des découvertes et inventions en tout genre, grâce à l’imagination sans limite de nombreux héros du cinéma. Montgolfière, machine à vapeur, créatures diaboliques ou petites astuces du quotidien, mais aussi voyages vers des territoires inconnus…

Nous vous avons aussi préparé une sélection de nos films préférés sortis au cinéma depuis le précédent festival, que nous voulons absolument vous faire découvrir !

Enfin, nous invitons nos spectateurs de tout âge à découvrir la richesse de la production cinématographique mondiale grâce à nos six programmes de courts-métrages en compétition, conçus spécialement pour 2024 petits films inédits, d’horizons et de styles variés sont assemblés par tranche d’âge pour une séance de cinéma unique ! Les jurys détermineront les films gagnants, mais tout le monde peut les visionner en salle de cinéma. Texte par ciné-jeune de l’Aisne.

Tarif spécial du festival 5€

Tarif réduit (scolaire, moins de 18 ans) 3€ 55 5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-04-19

Place de la Liberté

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

