2022-03-06 07:30:00 – 2022-03-06

Clermont-l’Hérault Hérault 3 EUR Organisée par le Vélo Club Clermontais, cette nouvelle édition propose 3 parcours route de 40, 67 et 85 km autour du lac du Salagou, au départ de Clermont. Départs échelonnés entre 7h30 à 9h (café offert), ravitaillement à Octon et remise des récompenses à partir de 12h30.

Ouvert à tous les cyclotouristes (même sans licence). Inscription sur place. veloclub.clermontais@ffvelo.fr +33 6 82 97 76 80 https://veloclubclermontais.wordpress.com/ Organisée par le Vélo Club Clermontais, cette nouvelle édition propose 3 parcours route de 40, 67 et 85 km autour du lac du Salagou, au départ de Clermont. Départs échelonnés entre 7h30 à 9h (café offert), ravitaillement à Octon et remise des récompenses à partir de 12h30.

