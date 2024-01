42e Fête des Marais de Bourges Bourges, dimanche 1 septembre 2024.

42e Fête des Marais de Bourges Bourges Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 09:00:00

fin : 2024-09-01 18:00:00

Durant tout le week-end, de nombreuses animations vous attendent pour la 42e fête des Marais de Bourges.

Rendez-vous dès le samedi matin pour le concours de pêche traditionnel des Marais. Des balades en barques et à poneys se dérouleront toute l’après-midi, et en fin de soirée, retrouvez l’Apéro soirée rock avec le groupe Spoutnik et les Covidos. Dimanche, un marché aura lieu toute la matinée. Une visite à pied des marais sur son histoire, ainsi qu’une visite thématique animée par Frédéric Thélinge, (visites payantes). L’après-midi vous pourrez retrouvez les stands des partenaires, découvrir les marais en barque avec la possibilité de se faire filmer en drône ou encore déguster des produits locaux.

EUR.

Quai des Maraîchers

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-10 par Tourisme & Territoires du Cher – OT BOURGES