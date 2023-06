Exposition – « Charms » Amélie Bertrand 425 rue du Château Saint-Pierre-de-Varengeville, 3 juin 2023, Saint-Pierre-de-Varengeville.

Amélie Bertrand, peintre née en 1985 repérée dès sa sortie de l’école des Beaux-Arts de Marseille, conçoit des lieux artificiels, comme hors de tout espace-temps, mais qui pour autant paraissent familiers. L’artiste rend compte de son obsession pour le faux. Elle mêle l’imagerie festive (motifs lumineux comme des enseignes clinquantes de boîtes de nuit, piscines, palmiers et couchers de soleil) à d’autres fantaisies : chaînes suspendues comme des breloques (Charms) ou nénuphars en lévitation. Le tout dans une palette de couleurs psychédéliques très maîtrisée.

Tout d’abord, Amélie Bertrand compose son œuvre sur ordinateur. Elle collecte une profusion d’images sur Internet ou pioche des formes dans des magazines de bricolage. Puis elle produit une esquisse numérique, en superposant parfois une soixantaine de calques sur des logiciels. Après avoir transposé sur la toile cette esquisse découpée sous forme de pochoirs, la touche finale démontre sa maîtrise de la peinture à l’huile puisque seulement une couche de peinture est appliquée pour former le tableau. Ce procédé radical façonne la singularité de son œuvre. Si les images produites, parfaitement lisses et régulières, semblent être numériques, ce n’est pas le cas. Amélie Bertrand réalise des compositions froides et singulières, réminiscences de sa Côte d’Azur natale, permettant de saisir l’essentiel en un seul coup d’œil quand bien même son processus artistique est d’une rigoureuse complexité.

Alors que les usages numériques bouleversent la production et la diffusion des arts plastiques, Amélie Bertrand se les approprie par son travail obstinément visuel. L’artiste parvient à rendre évidente la beauté du trivial.

Après avoir exposé aux côtés de Françoise Pétrovitch à Avignon, au Another Place à New York et au SB34 de Bruxelles en 2022, c’est au Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis qu’Amélie Bertrand propose un ensemble d’œuvres totalement inédit à travers une promenade dans des lieux rêvés.

Visites en famille (1 h)

Samedis 10 juin, 8 juillet, 5 août et 2 septembre à 16 h 30

Visites commentées (1 h)

Samedis 24 juin, 22 juillet et 19 août à 15 h

Visites focus (30 min.)

Sur la thématique : « Ambiance rétro »

Samedis 24 juin, 22 juillet et 19 août à 16 h.

425 rue du Château

Saint-Pierre-de-Varengeville 76480 Seine-Maritime Normandie



Amélie Bertrand, a painter born in 1985 who was spotted as soon as she graduated from the Ecole des Beaux-Arts in Marseille, creates artificial places, as if out of all time and space, but which nonetheless appear familiar. The artist reflects her obsession with the fake. She mixes festive imagery (luminous motifs like flashy nightclub signs, swimming pools, palm trees and sunsets) with other fantasies: chains suspended like charms (Charms) or levitating water lilies. All in a palette of psychedelic colors.

First and foremost, Amélie Bertrand composes her work on computer. She collects a profusion of images from the Internet or picks shapes from DIY magazines. Then she produces a digital sketch, sometimes superimposing some sixty layers on software. After transposing this cut-out sketch onto canvas in the form of stencils, the final touch demonstrates her mastery of oil paint, since only one layer of paint is applied to form the picture. This radical process shapes the uniqueness of his work. If the images produced, perfectly smooth and regular, appear to be digital, this is not the case. Amélie Bertrand’s cold, singular compositions, reminiscent of her native Côte d’Azur, capture the essential in a single glance, even though her artistic process is rigorously complex.

At a time when digital technologies are revolutionizing the production and distribution of the visual arts, Amélie Bertrand is making them her own through her obstinately visual work. The artist succeeds in making the beauty of the trivial obvious.

After exhibiting alongside Françoise Pétrovitch in Avignon, at Another Place in New York and at SB34 in Brussels in 2022, Amélie Bertrand will be presenting a totally new body of work at the Centre d?art contemporain de la Matmut – Daniel Havis, in a stroll through dreamlike places.

Family visits (1 h)

Saturdays June 10, July 8, August 5 and September 2 at 4:30 p.m

Guided tours (1 h)

Saturdays June 24, July 22 and August 19 at 3 p.m

Focus tours (30 min.)

On the theme: « Retro ambience »

Saturdays June 24, July 22 and August 19 at 4 p.m

Amélie Bertrand, pintora nacida en 1985 que se dio a conocer nada más licenciarse en la Escuela de Bellas Artes de Marsella, crea lugares artificiales, como fuera de todo espacio y tiempo, pero que sin embargo parecen familiares. La artista refleja su obsesión por lo falso. Mezcla imágenes festivas (motivos luminosos como carteles llamativos de discotecas, piscinas, palmeras y puestas de sol) con otras fantasías: cadenas suspendidas como amuletos (Charms) o nenúfares que levitan. Todo ello con una paleta de colores psicodélicos muy controlada.

En primer lugar, Amélie Bertrand compone su obra por ordenador. Recoge una profusión de imágenes de Internet o selecciona formas de revistas de bricolaje. Después realiza un boceto digital, a veces superponiendo unas sesenta capas en un programa informático. Tras transponer este boceto recortado al lienzo en forma de plantillas, el toque final demuestra su dominio de la pintura al óleo, ya que sólo se aplica una capa de pintura para formar el cuadro. Este proceso radical conforma la singularidad de su obra. Aunque las imágenes producidas, perfectamente lisas y regulares, parecen digitales, no es así. Amélie Bertrand crea composiciones frías y singulares, que recuerdan a su Costa Azul natal, y nos permiten captar lo esencial en una sola mirada, aunque su proceso artístico sea rigurosamente complejo.

En un momento en que la tecnología digital revoluciona la producción y difusión de las artes visuales, Amélie Bertrand la hace suya a través de su obra obstinadamente visual. La artista consigue hacer evidente la belleza de lo trivial.

Tras exponer junto a Françoise Pétrovitch en Aviñón, en Another Place en Nueva York y en SB34 en Bruselas en 2022, Amélie Bertrand mostrará una obra completamente nueva en el Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis, llevándonos a pasear por lugares de ensueño.

Visitas en familia (1 hora)

Sábados 10 de junio, 8 de julio, 5 de agosto y 2 de septiembre a las 16.30 h

Visitas guiadas (1 hora)

Sábados 24 de junio, 22 de julio y 19 de agosto a las 15.00 h

Visitas temáticas (30 min.)

Sobre el tema: « Ambiente retro »

Sábados 24 de junio, 22 de julio y 19 de agosto a las 16.00 h

Die 1985 geborene Malerin Amélie Bertrand, die gleich nach ihrem Abschluss an der École des Beaux-Arts in Marseille entdeckt wurde, entwirft künstliche Orte, die wie außerhalb von Raum und Zeit wirken, aber dennoch vertraut erscheinen. Die Künstlerin ist von ihrer Obsession für das Falsche besessen. Sie vermischt festliche Bilder (Lichtmotive wie glitzernde Schilder von Nachtclubs, Schwimmbäder, Palmen und Sonnenuntergänge) mit anderen Fantasien: Ketten, die wie Charms hängen (Charms), oder schwebende Seerosen. Das Ganze in einer psychedelischen Farbpalette, die sehr gut beherrscht wird.

Zunächst komponiert Amélie Bertrand ihr Werk am Computer. Sie sammelt eine Fülle von Bildern aus dem Internet oder nimmt Formen aus Heimwerkerzeitschriften. Dann erstellt sie eine digitale Skizze, wobei sie manchmal bis zu sechzig Ebenen in einer Software übereinander legt. Nachdem sie diese ausgeschnittene Skizze in Form von Schablonen auf die Leinwand übertragen hat, zeigt sich ihre Meisterschaft in der Ölmalerei, da nur eine Schicht Farbe aufgetragen wird, um das Bild zu formen. Dieses radikale Verfahren macht die Einzigartigkeit seines Werks aus. Auch wenn die Bilder, die sie produziert, vollkommen glatt und gleichmäßig sind, digital zu sein scheinen, ist dies nicht der Fall. Amélie Bertrand schafft kühle und einzigartige Kompositionen, die an ihre Heimat, die Côte d’Azur, erinnern und es ermöglichen, das Wesentliche auf einen Blick zu erfassen, obwohl ihr künstlerischer Prozess von strenger Komplexität ist.

Während digitale Technologien die Produktion und Verbreitung der bildenden Kunst verändern, macht sich Amélie Bertrand diese durch ihre eigensinnige visuelle Arbeit zu eigen. Der Künstlerin gelingt es, die Schönheit des Trivialen offensichtlich zu machen.

Nach Ausstellungen an der Seite von Françoise Pétrovitch in Avignon, im Another Place in New York und im SB34 in Brüssel im Jahr 2022, präsentiert Amélie Bertrand im Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis eine völlig neue Werkgruppe, die einen Spaziergang durch geträumte Orte darstellt.

Führungen für Familien (1 Stunde)

Samstag, 10. Juni, 8. Juli, 5. August und 2. September um 16:30 Uhr

Kommentierte Besichtigungen (1 Std.)

Samstags 24. Juni, 22. Juli und 19. August um 15 Uhr

Fokus-Touren (30 Min.)

Zum Thema: « Retro-Ambiente »

Samstag, 24. Juni, 22. Juli und 19. August um 16 Uhr

