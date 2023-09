Repas de l’association La Joie de Vivre 425 Route de Bourgougnague Lavergne, 23 novembre 2023, Lavergne.

Lavergne,Lot-et-Garonne

Venez nombreux au repas organisé par l’association La Joie de Vivre. Il est préparé et servi par le Lys d’Or et animé par Patrice Michel et Jany. Réservations jusqu’au 20 novembre..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . EUR.

425 Route de Bourgougnague

Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come one, come all to the meal organized by the association La Joie de Vivre. It will be prepared and served by the Lys d’Or and hosted by Patrice Michel and Jany. Reservations until November 20.

Vengan todos a la comida organizada por la asociación La Joie de Vivre. Será preparada y servida por el Lys d’Or y presentada por Patrice Michel y Jany. Reservas hasta el 20 de noviembre.

Kommen Sie zahlreich zum Essen, das von der Vereinigung La Joie de Vivre organisiert wird. Es wird von Le Lys d’Or zubereitet und serviert und von Patrice Michel und Jany moderiert. Reservierungen bis zum 20. November.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT du Pays de Lauzun