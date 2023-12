NOËL À L’ATELIER CHARVET – LIGNAN-SUR-ORB 425 Avenue des Frères Lumière Lignan-sur-Orb, 3 décembre 2023, Lignan-sur-Orb.

Lignan-sur-Orb,Hérault

L’atelier Charvet vous ouvre ses portes pour découvrir les toutes nouvelles oeuvres de l’artiste ainsi que le roman de l’auteur Bernard ORENGO « Goya, Gitan de mon coeur »..

2023-12-08 11:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

425 Avenue des Frères Lumière

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie



The Charvet studio opens its doors to you to discover the artist’s latest works, as well as author Bernard ORENGO’s novel « Goya, Gitan de mon coeur ».

El estudio Charvet le abre sus puertas para descubrir las nuevas obras del artista, así como la novela del escritor Bernard ORENGO « Goya, Gitan de mon coeur ».

Das Atelier Charvet öffnet Ihnen seine Türen, um die neuesten Werke des Künstlers sowie den Roman des Autors Bernard ORENGO « Goya, Gitan de mon coeur » zu entdecken.

