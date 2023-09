Octobre rose avec l’EHPAD 425 avenue de l’Homy d’Adas Lit-et-Mixe, 4 octobre 2023, Lit-et-Mixe.

Lit-et-Mixe,Landes

Mets tes baskets et enfile un vêtement rose !

Inscrivez vous et passez le message autour de vous pour cette deuxième édition de la marche pour octobre rose avec les résidents de l’EHPAD.

Marche d’1 h au profit de l’Association Ruban Rose.

Participation minimum 8 € Foulard rose ou petit sac et collation offerts.

Inscriptions au 05 58 42 89 00..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 16:00:00. .

425 avenue de l’Homy d’Adas EHPAD l’Orée des pins

Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Put on your sneakers and a pink outfit!

Sign up and spread the word for this second edition of the Pink October walk with EHPAD residents.

1-hour walk in aid of the Ruban Rose Association.

Minimum participation 8 ? Pink scarf or small bag and snack provided.

To register, call 05 58 42 89 00.

¡Ponte las zapatillas y el traje rosa!

Apúntate y corre la voz para esta segunda edición de la marcha por el octubre rosa con los residentes del EHPAD.

Una caminata de 1 hora a beneficio de la Asociación Ruban Rose.

Participación mínima 8 ? Pañuelo rosa o bolsa pequeña y merienda gratuitos.

Para inscribirse, llame al 05 58 42 89 00.

Ziehen Sie Ihre Turnschuhe an und ziehen Sie ein rosa Kleidungsstück an!

Melden Sie sich an und verbreiten Sie die Nachricht um sich herum für diese zweite Ausgabe des Marsches für den Rosa Oktober mit den Bewohnern des Altenheims.

Die 1-stündige Wanderung geht zu Gunsten der Association Ruban Rose.

Teilnahme mindestens 8 ? Rosa Kopftuch oder kleine Tasche und Imbiss gratis.

Anmeldungen unter 05 58 42 89 00.

Mise à jour le 2023-09-20 par Côte Landes Nature Tourisme