4211 km Théâtre de Belleville, 7 mai 2023, Paris.

Du dimanche 07 mai 2023 au mardi 30 mai 2023 :

lundi, mardi

de 21h15 à 22h45

dimanche

de 20h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant

– Tarif plein : 26€

– Tarif abonné.e : 11€

– Tarif réduit : 17€

– Tarif – de 26 ans : 11€

Alors qu’en Iran le peuple se révolte depuis plus de 8 mois, cette pièce résonne de manière particulière. Elle nous éclaire sur la barbarie du régime islamique et témoigne du combat que mènent les Iraniens depuis 43 ans – ceux qui ne sont plus là, ceux qui sont restés et les exilés.

4 211 km c’est la distance entre Paris et Téhéran, celle parcourue par Mina et Fereydoun venus d’Iran pour se réfugier en France après une révolution qu’on leur a volée. Yalda leur fille, née à Paris nous raconte, leur vie exilée, leur combat pour la liberté, l’amour d’un pays et l’espoir d’un retour.

Théâtre de Belleville 16 Pass. Piver 75011 Paris

Théâtre de Belleville 16 Pass. Piver 75011 Paris

Contact : https://www.theatredebelleville.com/programmation/a-venir-old2/4211km-reprise 0148067234 reservations@theatredebelleville.com

