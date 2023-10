Matchs de la Coupe du Monde de Rugby au bar à vins ComplanTerra 42 rue Sainte-Colombe Bordeaux, 8 septembre 2023, Bordeaux.

Bordeaux,Gironde

ComplanTerra cave & bar à vins dans le centre ville de Bordeaux vous accueille pour la retransmission des matchs de la Coupe du Monde de rugby. Ambiance conviviale et chaleureuse. Large sélection de vins bio, biodynamiques et natures de toute la France. Bières pression et bouteilles locales et artisanales. Planches charcuterie et fromages et autres tapas..

2023-09-08 fin : 2023-09-08

42 rue Sainte-Colombe

Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine



ComplanTerra wine cellar & bar in downtown Bordeaux welcomes you for Rugby World Cup match broadcasts. Warm, friendly atmosphere. Wide selection of organic, biodynamic and natural wines from all over France. Local and artisanal draught and bottled beers. Charcuterie and cheese boards and other tapas.

La bodega y bar ComplanTerra, en el centro de Burdeos, le da la bienvenida para ver los partidos de la Copa del Mundo de Rugby. Ambiente cálido y acogedor. Amplia selección de vinos ecológicos, biodinámicos y naturales de toda Francia. Cervezas locales y artesanales de barril y embotelladas. Tablas de embutidos y quesos y otras tapas.

ComplanTerra cave & bar à vins in der Innenstadt von Bordeaux empfängt Sie zur Übertragung der Spiele der Rugby-Weltmeisterschaft. Freundliche und herzliche Atmosphäre. Große Auswahl an biologischen, biodynamischen und naturbelassenen Weinen aus ganz Frankreich. Lokale und handwerklich hergestellte Biere vom Fass und Flaschenbiere. Wurst- und Käseplatten und andere Tapas.

