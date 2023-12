Exposition Françoise Newland, au café de la Belle Poule à Amboise 42 Rue Rabelais Amboise, 5 janvier 2024, Amboise.

Amboise Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-01-05

fin : 2024-02-01

Exposition du vendredi 5 janvier au jeudi 1 février 2024

Vernissage vendredi 5 janvier à 18h30

CAFÉ ASSOCIATIF « La Belle Poule » 42 rue Rabelais à Amboise

entrée libre

information et horaires sur le site internet et la page facebook..

42 Rue Rabelais

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



