Lecture à voix haute » Au fil de l’eau, la Loire en mots » au café de la Belle Poule à Amboise 42 Rue Rabelais Amboise, 8 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Lecture à voix haute » Au fil de l’eau, la Loire en mots » par le Jabot de La Belle Poule, le 8 décembre 2023 à 19h. Bar et petite restauration. Réservation recommandées. Tarifs 5 ou 6€..

Vendredi 2023-12-08 19:00:00 fin : 2023-12-08 . .

42 Rue Rabelais

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Read aloud « Au fil de l’eau, la Loire en mots » by the Jabot de La Belle Poule, December 8, 2023 at 7pm. Bar and snacks. Reservations recommended. Prices 5 or 6?

Lectura en voz alta de « Au fil de l’eau, la Loire en mots » por el Jabot de La Belle Poule, el 8 de diciembre de 2023 a las 19:00 horas. Bar y refrescos. Se recomienda reservar. Precios 5 o 6?

Vorlesung « Au fil de l’eau, la Loire en mots » von Le Jabot de La Belle Poule am 8. Dezember 2023 um 19 Uhr. Bar und kleine Snacks. Reservierungen werden empfohlen. Eintrittspreise 5 oder 6?

Mise à jour le 2023-11-21 par OFFICE AMBOISE