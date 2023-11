Exposition Aquarelles et photos » Révélations de la Loire » au café de La Belle Poule à Amboise 42 Rue Rabelais Amboise, 1 décembre 2023, Amboise.

Exposition aquarelles et photos, témoignages en images des cycles d’animations Révélations de Loire au Café de la Belle Poule du 1er décembre 2023 au 4 janvier 2024. Entrée libre, du mercredi au samedi..

Exhibition of watercolors and photos from the Révélations de Loire series at the Café de la Belle Poule from December 1, 2023 to January 4, 2024. Free admission, Wednesday to Saturday.

Exposición de acuarelas y fotografías del ciclo Révélations de Loire en el Café de la Belle Poule del 1 de diciembre de 2023 al 4 de enero de 2024. Entrada gratuita, de miércoles a sábado.

Aquarell- und Fotoausstellung, Bildzeugnisse der Animationszyklen Révélations de Loire im Café de la Belle Poule vom 1. Dezember 2023 bis zum 4. Januar 2024. Freier Eintritt, von Mittwoch bis Samstag.

