Animation et conférence : La Loire et ses crues, les leçons du passé, au café de la Belle Poule à Amboise 42 Rue Rabelais Amboise, 18 novembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

La Loire et ses crues, les leçons du passé, avec Thierry, guide de l’association Maison de la Loire 37 à Montlouis-sur-Loire.

Approche historique et concrète des crues, observation des traces et systèmes de protection à Amboise. PREVOIR TENUE ADAPTEE.

Réservation obligatoire . Tarif : 5 à 6 €.

Samedi 2023-11-18 14:30:00 fin : 2023-11-18 16:30:00. .

42 Rue Rabelais

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Loire and its floods, lessons from the past, with Thierry, guide from the Maison de la Loire 37 association in Montlouis-sur-Loire.

Historical and practical approach to flooding, observation of traces and protection systems in Amboise. PLEASE BRING APPROPRIATE CLOTHING.

Reservations essential. Price: 5 to 6 ?

El Loira y sus inundaciones, lecciones del pasado, con Thierry, guía de la asociación Maison de la Loire 37 de Montlouis-sur-Loire.

Un enfoque histórico y práctico de las inundaciones, y observación de las huellas y sistemas de protección en Amboise. SE RUEGA TRAER ROPA ADECUADA.

Imprescindible reservar. Precio: de 5 a 6 ?

Die Loire und ihre Überschwemmungen, die Lehren aus der Vergangenheit, mit Thierry, Führer des Vereins Maison de la Loire 37 in Montlouis-sur-Loire.

Historische und konkrete Annäherung an das Hochwasser, Beobachtung der Spuren und Schutzsysteme in Amboise. ANGEMESSENE KLEIDUNG VORSEHEN.

Eine Reservierung ist erforderlich . Preis: 5 bis 6 ?

Mise à jour le 2023-11-13 par OFFICE AMBOISE