Loire, photographies de la rivière au café la belle poule 42 Rue Rabelais Amboise, 3 novembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Du vendredi 03 au jeudi 30 novembre 2023, le café associatif « la belle poule » vous invite à une exposition de photographies sur le thème de le Loire par Jean-François Souchard.

Horaires: mercredi de 14h à 18h/jeudi de 15h à 20h, vendredi de 16h à 20h et samedi de 14h à 17h..

Jeudi 2023-11-03 15:00:00 fin : 2023-11-30 . .

42 Rue Rabelais

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



From Friday 03 to Thursday 30 November 2023, the café associatif « la belle poule » invites you to an exhibition of photographs on the theme of the Loire by Jean-François Souchard.

Opening hours: Wednesday 2 – 6 pm/Thursday 3 – 8 pm, Friday 4 – 8 pm and Saturday 2 – 5 pm.

Del viernes 03 al jueves 30 de noviembre de 2023, el café asociación « la belle poule » le invita a una exposición de fotografías sobre el tema del Loira de Jean-François Souchard.

Horario: miércoles de 14:00 a 18:00 h/jueves de 15:00 a 20:00 h, viernes de 16:00 a 20:00 h y sábados de 14:00 a 17:00 h.

Von Freitag, den 03. bis Donnerstag, den 30. November 2023 lädt das Vereinscafé « la belle poule » Sie zu einer Fotoausstellung zum Thema Loire von Jean-François Souchard ein.

Öffnungszeiten: Mittwoch von 14 bis 18 Uhr/Donnerstag von 15 bis 20 Uhr, Freitag von 16 bis 20 Uhr und Samstag von 14 bis 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-28 par OFFICE AMBOISE