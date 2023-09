Visite guidée: Derrière les façades Grand Bayonne 42 Rue Poissonnerie Bayonne, 25 novembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Le guide vous ouvre les coulisses de l’habitat bayonnais en centre ancien, l’un des plus denses de France. Découvrez hôtels particuliers, cours intérieures et cages d’escalier récemment réhabilitées… Vous mesurez les enjeux d’un Site patrimonial remarquable..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 16:30:00. EUR.

42 Rue Poissonnerie Boutique du patrimoine

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The guide will take you behind the scenes of Bayonne’s old city center, one of the densest in France. Discover private mansions, interior courtyards and stairwells recently renovated… You will understand the stakes of a remarkable heritage site.

El guía le lleva a conocer el centro histórico de Bayona, uno de los más densos de Francia. Descubra mansiones privadas, patios interiores y escaleras recientemente renovadas.. Podrá apreciar los retos de un patrimonio notable.

Der Reiseführer gewährt Ihnen einen Blick hinter die Kulissen der Altstadt von Bayon, die zu den dichtesten Wohngebieten Frankreichs zählt. Entdecken Sie Privatwohnungen, Innenhöfe und Treppenhäuser, die vor kurzem renoviert wurden.

