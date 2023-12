Le Gang des Pères Noël 42 rue Paillot de Montabert Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes Le Gang des Pères Noël 42 rue Paillot de Montabert Troyes, 13 décembre 2023 16:00, Troyes. Troyes,Aube .

2023-12-13 fin : 2023-12-13 16:45:00. Eur.

42 rue Paillot de Montabert Scène de l’Hôtel de Ville

Troyes 10000 Aube Grand Est

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme Troyes la Champagne Détails Heure : 16:00 Catégories d’Évènement: Aube, Troyes Autres Code postal 10000 Lieu 42 rue Paillot de Montabert Adresse 42 rue Paillot de Montabert Scène de l’Hôtel de Ville Ville Troyes Departement Aube Lieu Ville 42 rue Paillot de Montabert Troyes Latitude 48.29724517 Longitude 4.07460475 latitude longitude 48.29724517;4.07460475

42 rue Paillot de Montabert Troyes Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/