Exposition Derrière la porte : histoires intimes (1700 – 1940) 42 Rue Henri II Plantagenêt Rouen, 3 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

L’exposition « Derrière la porte » aborde l’histoire de l’individu, comme sujet désireux de se retrancher du regard social. Le XVIIIe siècle marque les prémices d’une nouvelle façon d’exister, lorsqu’émerge la possibilité de l’intime en même temps que celle de l’espace privé.

Cette recherche d’un espace clos, avec plusieurs pièces pour habiter, se développe après la Révolution. Une nouvelle pratique de l’hygiène s’impose peu à peu. L’individu se scrute : le miroir comme le journal intime sont à la mode. La quête de liberté individuelle est au cœur de la déclaration des droits de l’Homme qui se sent désormais sujet de son destin.

L’exposition traite également de la conscience de soi, du confessionnal au cabinet du médecin..

Vendredi 2023-10-03 09:00:00 fin : 2024-01-06 18:00:00. .

42 Rue Henri II Plantagenêt

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie



The « Behind the Door » exhibition looks at the history of the individual as a subject who wishes to withdraw from the social gaze. The 18th century marked the beginnings of a new way of existing, when the possibility of intimacy emerged alongside that of private space.

This search for an enclosed space, with several rooms in which to live, developed after the Revolution. A new practice of hygiene gradually took hold. Individuals scrutinized themselves: mirrors and diaries became fashionable. The quest for individual freedom was at the heart of the Declaration of Human Rights, with the individual feeling that he or she was the subject of his or her own destiny.

The exhibition also deals with self-awareness, from the confessional to the doctor’s office.

La exposición « Detrás de la puerta » recorre la historia del individuo como sujeto que desea sustraerse a la mirada social. El siglo XVIII marcó el inicio de una nueva forma de existir, cuando surgió la posibilidad de la intimidad junto a la del espacio privado.

Esta búsqueda de un espacio cerrado, con varias habitaciones en las que vivir, se desarrolló tras la Revolución. Poco a poco se impone un nuevo enfoque de la higiene. Los individuos se examinan: los espejos y los diarios se ponen de moda. La búsqueda de la libertad individual está en el centro de la Declaración de los Derechos del Hombre, que ahora se siente sujeto de su propio destino.

La exposición también aborda la conciencia de sí mismo, desde el confesionario hasta la consulta del médico.

Die Ausstellung « Hinter der Tür » befasst sich mit der Geschichte des Individuums als Subjekt, das sich vom gesellschaftlichen Blick zurückziehen möchte. Das 18. Jahrhundert markiert die Anfänge einer neuen Art zu existieren, als die Möglichkeit des Intimen und des privaten Raums aufkam.

Die Suche nach einem geschlossenen Raum mit mehreren Zimmern zum Wohnen entwickelte sich nach der Revolution weiter. Nach und nach setzt sich eine neue Praxis der Hygiene durch. Der Einzelne untersucht sich selbst: Spiegel und Tagebücher sind in Mode. Das Streben nach individueller Freiheit steht im Mittelpunkt der Erklärung der Menschenrechte, in der der Mensch sich als Subjekt seines eigenen Schicksals sieht.

Die Ausstellung befasst sich auch mit dem Selbstbewusstsein, vom Beichtstuhl bis zur Arztpraxis.

