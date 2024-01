Librairie Occitane – Voisins d’Ailleurs 42 Rue Haute Vienne Limoges, mardi 9 janvier 2024.

Limoges

9 Janvier 2024

2 Mars 2024

Du 9 Janvier au 2 Mars 2024.

Gravures de Marianne Tixeuil

Après Jòjò, petit lemosin, collection de gravures racontant les souvenirs d’enfance de mon mari né en 1950 à Saint Mathieu, je suis partie pour une récolte auprès de personnes nées à l’étranger et qui, aujourd’hui, sont installées définitivement en Haute-Vienne. Je leur ai demandé de me raconter un de leurs souvenirs ou le portrait d’une personne qui les a marqués dans leur enfance et s’ils me donnaient l’autorisation d’en réaliser la gravure. Chacun a expliqué également ce qui l’a attiré ici plus qu’ailleurs pour s’installer définitivement.

Vernissage : 9 Janvier à 18h

Aux horaires d’ouverture de la librairie.

42 Rue Haute Vienne

Limoges 87000



