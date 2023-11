Co Que demora : regard sur ce qui nous reste 42 Rue Haute Vienne Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Co Que demora : regard sur ce qui nous reste 42 Rue Haute Vienne Limoges, 28 novembre 2023, Limoges. Limoges,Haute-Vienne Exposition de gravures de Cerise Videcoq. Entrée gratuite ; renseignements : 05 55 32 06 44.

2023-11-28 fin : 2023-12-24 23:00:00. EUR.

42 Rue Haute Vienne

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of engravings by Cerise Videcoq. Free admission; information: 05 55 32 06 44 Exposición de grabados de Cerise Videcoq. Entrada gratuita; información: 05 55 32 06 44 Ausstellung von Radierungen von Cerise Videcoq. Eintritt frei; Informationen: 05 55 32 06 44

