Librairie Occitane – « Lo monde pinturat dau Janton 42 Rue Haute Vienne Limoges, 17 octobre 2023, Limoges.

Du 17 octobre au 25 novembre.

PDins lo pitit monde de Janton, les corps sont élastiques, tout en courbures et en étirements, et jamais on aurait pu croire que Jeannot Deléron, de ses longues années de pratique de la médecine de campagne, ait pu en tirer une telle interprétation de l’anatomie humaine !

Alors si, de fait, on ne s’étonnera pas que le bonhomme se plaigne aujourd’hui d’avoir mal au dos, on reconnaîtra en revanche toute l’harmonie et la puissance qui émanent de ces plastiques ondoyantes. Car les mouvements priment dans les scènes de ce pitit monde où Janton nous livre une partie du bagage qu’il traîne avec lui : les souvenirs familiaux et l’évocation des grands-parents ; l’univers de la musique traditionnelle avec ses vielleux, chabretaires et couples de danseurs.

Aux horaires d’ouverture de la librairie..

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From October 17 to November 25.

PDins lo pitit monde de Janton, bodies are elastic, all curves and stretches, and one would never have believed that Jeannot Deléron, from his long years of practicing country medicine, could have drawn such an interpretation of human anatomy!

It’s hardly surprising, then, that the man complains of back pain today, but it’s easy to see the harmony and power that emanate from his undulating plasticity. Because movement takes precedence in the scenes of this little world, where Janton shares some of the baggage he carries with him: family memories and the evocation of grandparents; the world of traditional music, with its hurdy-gurdies, chabretaires and dancing couples.

During bookshop opening hours.

Del 17 de octubre al 25 de noviembre.

En « Lo pitit monde » de Janton, los cuerpos son elásticos, todo curvas y estiramientos, y nunca se hubiera pensado que Jeannot Deléron, desde sus largos años de ejercicio de la medicina rural, hubiera podido llegar a semejante interpretación de la anatomía humana

Por eso, aunque no nos sorprenda que el hombre se queje hoy de dolores de espalda, no podemos dejar de reconocer la armonía y la fuerza que emanan de su ondulante plasticidad. Porque el movimiento prima en las escenas de este pequeño mundo en el que Janton nos entrega parte del equipaje que lleva consigo: los recuerdos familiares y la evocación de los abuelos; el mundo de la música tradicional con sus zanfonas, chabretaires y parejas de bailarines.

En horario de apertura de la librería.

Vom 17. Oktober bis zum 25. November.

In Jantons kleiner Welt sind die Körper elastisch, gebogen und gedehnt, und man hätte nie gedacht, dass Jeannot Deléron in seiner langjährigen Praxis als Landarzt eine solche Interpretation der menschlichen Anatomie entwickelt hätte

Es ist zwar nicht verwunderlich, dass er heute über Rückenschmerzen klagt, aber man erkennt die Harmonie und Kraft, die von diesen wellenförmigen Plastiken ausgeht. In den Szenen dieser kleinen Welt, in der Janton uns einen Teil seines Gepäcks mitteilt, das er mit sich herumträgt, stehen die Bewegungen an erster Stelle: Familienerinnerungen und die Beschwörung der Großeltern; die Welt der traditionellen Musik mit ihren Drehleiern, Chabretaires und Tanzpaaren.

Zu den Öffnungszeiten der Buchhandlung.

