Librairie Occitane – Legir lo país » (Lire le pays) 42 Rue Haute Vienne Limoges, 19 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Promenade dans la toponymie occitane du Limousin à l’heure de l’apéro, animées par Jean-François Vignaud de l’Institut d’Études Occitanes du Limousin.

Peira e aiga, pierre et eau, en voilà deux éléments matriciels de notre Limousin ! La peira, qui fait voir son nez au flanc des collines, gròssa loba, simple rocher émergeant, ou chier, chaos du pays creusois. L’aiga, elle, qui dégouline de partout sur ce vieux socle de granit, de fonts qu’en rius, de « serves » en « levades »…

Inutile de vous dire que de cette prégnance dans le paysage, nous avons constitué un solide fonds de noms de lieux, tout dégoulinants ou minéraux à souhait ! C’est à leur exploration que nous partirons…

Le Cheyroux, La Gane, Les Sagnes… ça vous parle ? Autant de noms de lieux qui n’auront plus de secrets pour vous.

Nombre de place limité, réservation par mail ou téléphone..

2023-09-19 fin : 2023-09-19 . EUR.

42 Rue Haute Vienne Librairie Occitanne

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A stroll through Limousin Occitan toponymy at aperitif time, hosted by Jean-François Vignaud of the Institut d’Études Occitanes du Limousin.

Peira e aiga, stone and water, these are the two key elements of our Limousin! Peira, which shows its nose on the hillsides, gròssa loba, a simple emerging rock, or chier, the chaos of the Creuse region. As for the aiga, it drips from everywhere on this old granite base, from fonts qu?en rius, from « serves » en « levades »…

Needless to say, this pervasive presence in the landscape has given us a solid fund of place names, all dripping and mineral! We’re off to explore them…

Le Cheyroux, La Gane, Les Sagnes… sound familiar? These are just some of the place names that will hold no secrets for you.

Limited number of places, please reserve by e-mail or telephone.

Un paseo por la toponimia occitana del Lemosín a la hora del aperitivo, de la mano de Jean-François Vignaud, del Instituto de Estudios Occitanos del Lemosín.

Peira e aiga, piedra y agua, ¡estos son los dos elementos clave de nuestro Limousin! La peira, que asoma la nariz en las laderas, la gròssa loba, una simple roca emergente, o el chier, el caos de la región de Creuse. En cuanto al aiga, gotea por todas partes en este viejo zócalo de granito, de fuentes qu?en rius, de « serves » en « levades »…

Ni que decir tiene que esta presencia omnipresente en el paisaje nos ha proporcionado una sólida colección de topónimos, ¡todos chorreantes o minerales hasta la médula! Vamos a explorarlos…

Le Cheyroux, La Gane, Les Sagnes… ¿Le suenan? Todos estos topónimos no tendrán secretos para usted.

Las plazas son limitadas, así que reserve por e-mail o teléfono.

Ein Spaziergang durch die okzitanische Toponymie des Limousin zur Aperitifzeit, geleitet von Jean-François Vignaud vom Institut d’Études Occitanes du Limousin.

Peira e aiga, Stein und Wasser, das sind zwei matrixartige Elemente unseres Limousins! Die Peira, die ihre Nase an den Hängen der Hügel zeigt, gròssa loba, ein einfacher Felsen, der aus dem Boden ragt, oder chier, das Chaos des Pays Creusois. Die Aiga hingegen tropft von überall her auf den alten Granitsockel, von fonts qu?en rius, von serves zu levades….

Es erübrigt sich zu erwähnen, dass wir aufgrund dieser Prägnanz in der Landschaft einen soliden Fundus an Ortsnamen aufgebaut haben, die nach Belieben triefen oder mineralisch sind! Wir werden sie erkunden…

Le Cheyroux, La Gane, Les Sagnes… sagt Ihnen das etwas? All diese Ortsnamen werden keine Geheimnisse mehr für Sie haben.

Begrenzte Anzahl an Plätzen, Reservierung per E-Mail oder Telefon.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Limoges Métropole